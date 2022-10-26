Наталья Лапина обвинила Успенскую в краже песни: «Все деньги шли мимо меня»

Актриса и певица Наталья Лапина уверена, что стала жертвой жадности и коварства Любови Успенской. Артистка якобы хитростью лишила ее всех авторских отчислений от исполнения песни «По полюшку», а на справедливую претензию ответила угрозой расправы.