Пятый канал

31 194 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вик Ник
    У байденюка на лице написан УЖАС!Шутки за 300: Бай...
  • Вик Ник
    У кого вымогала?Денег у нее много!Афера по-крупному...
  • helengera Герасимова
    пива недоливают!!!!...)))))))))))))))))))Светящуюся букву ...

Наталья Лапина обвинила Успенскую в краже песни: «Все деньги шли мимо меня»

Наталья Лапина обвинила Успенскую в краже песни: «Все деньги шли мимо меня»

Актриса и певица Наталья Лапина уверена, что стала жертвой жадности и коварства Любови Успенской. Артистка якобы хитростью лишила ее всех авторских отчислений от исполнения песни «По полюшку», а на справедливую претензию ответила угрозой расправы.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх