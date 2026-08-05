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Ростех

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Специалисты ОДК стали призерами чемпионата «Время первых» в восьми компетенциях

Специалисты ОДК стали призерами чемпионата «Время первых» в восьми компетенциях

Фото: Объединенная двигателестроительная корпорация Специалисты Объединенной двигателестроительной корпорации Госкорпорации Ростех стали победителями и призерами V внутрикорпоративного чемпионата «Время первых».

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