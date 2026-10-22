Доцент факультета комплексной безопасности и военно-патриотического воспитания РГПУ им. А.И. Герцена Елена Колтыгина посоветовала ежедневно ходить пешком и носить яркую одежду для борьбы с осенней хандрой.
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