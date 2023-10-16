Times of Israel: США требуют от Израиля стратегию после свержения ХАМАС

REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa Администрация президента США Джо Байдена оказывает в последние дни давление на Израиль, требуя конкретизировать дальнейшую стратегию после предполагаемого "свержения" ХАМАС в секторе Газа.
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