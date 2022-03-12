Самолечение антикоагулянтами грозит тромбозом или кровотечением

Что такое D-димер и почему этот анализ важно сдавать при CОVID-19, какие противоположные изменения происходят в кровеносной системе у переболевших и почему нельзя принимать разжижающие кровь препараты без рекомендаций доктора, рассказала Pravda.
Что такое D-димер и почему этот анализ важно сдавать при CОVID-19, какие противоположные изменения происходят в кровеносной системе у переболевших и почему нельзя принимать разжижающие кровь препараты без рекомендаций доктора, рассказала Pravda.
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