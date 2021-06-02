Кожемяко вошел в десятку самых богатых губернаторов России

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко вошел в топ-10 богатейших глав регионов РФ. Он занял восьмое место с доходом 23,6 млн рублей за 2020 год, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на "Открытые медиа".
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