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Кожемяко вошел в десятку самых богатых губернаторов России

Кожемяко вошел в десятку самых богатых губернаторов России

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко вошел в топ-10 богатейших глав регионов РФ. Он занял восьмое место с доходом 23,6 млн рублей за 2020 год, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на "Открытые медиа".

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