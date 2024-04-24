Новые меры поддержки многодетных семей вводятся на Ямале

Ямальские депутаты поддержали изменения в ряд региональных законов. В числе законодательных новелл: компенсация 30% от стандартов содержания жилья, взносов на капремонт квартир, а также расходов на коммунальные услуги.
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