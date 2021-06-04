Игроки сборной Бразилии обсуждали возможность отказа от участия в Кубке Америки с руководством федерации (Globo)

Игроки сборной Бразилии обсуждали с президентом Бразильской конфедерации футбола (CBF) Рожерио Кабокло и главным тренером команды Тите возможность отказа от участия в домашнем Кубке Америки.
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