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"В этот момент война закончится": Кедми назвал 480 целей для России на территории США

"В этот момент война закончится": Кедми назвал 480 целей для России на территории США

x99/ZUMAPRESS.com/Globallookpress Известный израильский политолог и бывший руководитель службы "Натив" Яков Кедми назвал 480 целей, которые должна поразить Россия на территории США в случае начала ядерной войны.

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