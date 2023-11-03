Умерла актриса Галина Мочалова

На 90-м году жизни в Петербурге скончалась заслуженна артистка России Галина Мочалова. После окончания ЛГИТМиК Галина Молчанова служила в Мурманском театре, Театре имени Ленсовета, Санкт-Петербургском театре «Комедианты», а также театре «Приют комедианта» («Театр на Садовой»).
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