Карасев, Кукуляк, Левников, Москалев, Шадыханов, Опейкина – в списке судей ФИФА от России на 2025 год. Безбородов исключен

В список вошли 42 арбитра. Из него был исключен Владислав Безбородов, который по решению дисциплинарной комиссии судейского комитета РФС был отстранен от судейства матчей под эгидой РФС до конца сезона 2024/25.
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