Россиянам напомнили об измененных правилах техосмотра в 2025 году

Юрист Хаминский напомнил об отмене обязательного техосмотра в 2025 году С 2025 года прохождение техосмотра для обычных автовладельцев носит добровольный характер, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.