Годовая инфляция в России замедлилась до 6,29%

С 1 по 7 сентября 2026 года в России зафиксирована инфляция на уровне 0,05% (неделей ранее была дефляция — 0,01%), следует из данных Минэкономразвития.
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