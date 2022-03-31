Popcaketv

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Дочь Веры Брежневой призналась, что хочет сбежать из США в Украину

Дочь Веры Брежневой призналась, что хочет сбежать из США в Украину

Дочь Веры Брежневой Соня уже не первый год живет в США. Там она учится в университете. Стоит отметить, что в последнее время девушка с ностальгией вспоминает свою родину – Украину.

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