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Царьград

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Русский капитан сгоревшего судна годами не может покинуть Шри-Ланку. Что происходит

Русский капитан сгоревшего судна годами не может покинуть Шри-Ланку. Что происходит

Дочь русского капитана забила тревогу. Годами её отец не может вернуться на Родину.Уже шестой год русский капитан Виталий Тюткало заперт на острове Шри-Ланка.

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