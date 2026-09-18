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Царьград

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МВД России выявило новую схему дистанционного обмана русских

МВД России выявило новую схему дистанционного обмана русских

МВД России сообщило о новой схеме обмана русских, недавно вернувшихся из зарубежных поездок. Мошенники, представляясь силовиками, обвиняют жертв в связях с запрещёнными организациями, угрожая блокировкой счетов и предлагая "решение" за деньги.

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