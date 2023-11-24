Председатель Следственного комитета поручил доложить о ходе проверки по факту возможного нарушения земельного законодательства в Воронеже

В средствах массовой информации размещено обращение жителя Воронежа к главе ведомства с просьбой проверить законность продажи муниципальных земельных участков, где сейчас функционирует ресторанный комплекс и в перспективе планируется малоэтажная жилищная застройка.
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