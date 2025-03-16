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Роскошная квартира Ротару за 70 миллионов оказалась никому не нужным хламом

Роскошная квартира Ротару за 70 миллионов оказалась никому не нужным хламом

Эксперт по недвижимости объяснила, почему певица не сможет избавиться от жилья. София Ротару LEGION-MEDIAВ ноябре прошлого года София Ротару решила продать свою квартиру, расположенную в Москве на Зоологической улице.

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