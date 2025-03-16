Роскошная квартира Ротару за 70 миллионов оказалась никому не нужным хламом

Эксперт по недвижимости объяснила, почему певица не сможет избавиться от жилья. София Ротару LEGION-MEDIAВ ноябре прошлого года София Ротару решила продать свою квартиру, расположенную в Москве на Зоологической улице.
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