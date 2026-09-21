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Не менее 11 человек погибли при обрушении нелегальной шахты в Судане

Не менее 11 человек погибли при обрушении нелегальной шахты в Судане

www.globallookpress.com/Mohamed Osman По меньшей мере 11 человек погибли, 30 пострадали в результате обрушения золотодобывающей шахты на северо-востоке Судана.

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