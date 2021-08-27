Донбасс Сегодня

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Погода на выходных: жара достигнет своего пика

Погода на выходных: жара достигнет своего пика

Пятница и суббота станут самыми жаркими днями этой недели. И хотя в воскресенье температура немного упадет, спасения от жары в Израиле пока не предвидится.

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