Погода на выходных: жара достигнет своего пика

Пятница и суббота станут самыми жаркими днями этой недели. И хотя в воскресенье температура немного упадет, спасения от жары в Израиле пока не предвидится.
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