На Международном экономическом форуме в Петербурге представят адаптивную одежду для ветеранов СВО

Мероприятие пройдет с 18 по 21 июня 2025 года В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который состоится в июне, пройдет показ адаптивной одежды для ветеранов СВО, передает ТАСС со ссылкой на статс-секретаря – заместителя министра обороны России Анну Цивилеву.
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