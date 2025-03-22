На Международном экономическом форуме в Петербурге представят адаптивную одежду для ветеранов СВО

Мероприятие пройдет с 18 по 21 июня 2025 года В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который состоится в июне, пройдет показ адаптивной одежды для ветеранов СВО, передает ТАСС со ссылкой на статс-секретаря – заместителя министра обороны России Анну Цивилеву.