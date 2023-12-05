Spaceweather: в поверхности Солнца открылась брешь шириной в 60 раз шире Земли

На Солнце появилось гигантское темное пятно, известное как корональная дыра. Сейчас этот разрыв направлен прямо на Землю и извергает в сторону нашей планеты мощные потоки необычайно быстрого излучения, известного как космический ветер.
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