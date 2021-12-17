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Кишащую глистами охлажденную рыбу забраковали в приморской ветлаборатории

Кишащую глистами охлажденную рыбу забраковали в приморской ветлаборатории

Специалисты ФГБУ "Приморская межобластная ветеринарная лаборатория" Россельхознадзора выявили нарушение в пробах от партий охлажденной камбалы, терпуга и наваги приморского производителя.

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