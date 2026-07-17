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Царьград

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Гвардис назвал отмену дисквалификации Балогуна промахом ФИФА

Гвардис назвал отмену дисквалификации Балогуна промахом ФИФА

Инспектор Союза европейских футбольных ассоциаций Александр Гвардис раскритиковал ФИФА за отмену дисквалификации футболиста Фоларина Балогуна на ЧМ-2026, подчеркнув прецедентность решения и его возможное влияние на позицию Джанни Инфантино.

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