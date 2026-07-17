Гвардис назвал отмену дисквалификации Балогуна промахом ФИФА

Инспектор Союза европейских футбольных ассоциаций Александр Гвардис раскритиковал ФИФА за отмену дисквалификации футболиста Фоларина Балогуна на ЧМ-2026, подчеркнув прецедентность решения и его возможное влияние на позицию Джанни Инфантино.
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