Китай выражает резкое недовольство и решительно выступает против преднамеренных провокаций в отношениях Китая с соседними странами -- МИД КНР

Пекин, 3 июня /Синьхуа/ -- США, Япония и Республика Корея /РК/ воспользовались трехсторонней встречей министров обороны и диалогом заместителей министров иностранных дел для продвижения так называемой "Индо-Тихоокеанской стратегии", выступили с безответственными высказываниями по тайваньскому вопросу и грубо вмешались во внутренние дела Китая, а в морских вопросах вновь подвергли Китай злонамеренным нападкам и клевете, пойдя на преднамеренные провокации в отношениях Китая с соседними странами.