Спортсменка из Архангельска завоевала бронзу чемпионата России по ММА

На Чемпионате России по смешанным единоборствам в нижнем Новгороде выступила заслуженный мастер спорта России, двенадцатикратная чемпионка России и многократная победительница международных соревнований по джиу-джитсу Александра Иванова.
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