Ортодонт назвала полезные для здоровья зубов продукты

Здоровье зубов зависит не только от тщательной гигиены, но и от рациона питания. Правильный баланс микроэлементов помогает сохранить крепкие и здоровые зубы, рассказала «Известиям» врач-ортодонт, заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Виктория Радько 28 марта.