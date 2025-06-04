Проходящие переговоры Украины и России в несколько раундов не означают, что мира желают обе стороны. На самом деле, по словам полковника армии США в отставке Дугласа Макгрегора, мирного окончания конфликта хочет исключительно Москва.
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