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ИИ-агент атаковал Hugging Face: хакеры получили доступ к внутренним системам платформы

ИИ-агент атаковал Hugging Face: хакеры получили доступ к внутренним системам платформы

Компания подтвердила взлом через вредоносный датасет, отозвала скомпрометированные ключи и расследует возможную утечку данныхПлатформа Hugging Face, один из крупнейших сервисов для размещения ИИ-моделей и наборов данных, подтвердила взлом.

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