ИИ-агент атаковал Hugging Face: хакеры получили доступ к внутренним системам платформы

Компания подтвердила взлом через вредоносный датасет, отозвала скомпрометированные ключи и расследует возможную утечку данныхПлатформа Hugging Face, один из крупнейших сервисов для размещения ИИ-моделей и наборов данных, подтвердила взлом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии