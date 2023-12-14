Автоверсты
ГлавнаяВсе темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Автоверсты

11 271 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • А Кудасов
    Зато у них хороший аппетит и может много перевезти воздуха.Пикапы: почему у ...
  • Модест
    Искусственный разум переводил статью на русский? Слова знакомые, но смысла почти нет. Не покупайте англичан, наплачет...Во что обойдется ...
  • Владимир Аверков
    настоящий "российский" грузовик...смешно...Новый грузовик «У...

Братья, но не близнецы: как создавалась «эмка» ГАЗ-М1 и причем тут американцы

Братья, но не близнецы: как создавалась «эмка» ГАЗ-М1 и причем тут американцы

﻿﻿Буква М в индексе и на облицовке радиатора автомобиля напомнила о том, что ставшая легендарной "Эмка" был продуктом завода имени Молотова, фактически второго человека в государстве (настоящая фамилия, кстати, Скрябин, а Молотов - партийный псевдоним).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх