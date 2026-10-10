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Русская весна

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Подробности о телефонном разговоре Путина и Трампа

Подробности о телефонном разговоре Путина и Трампа

Подробности о телефонном разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа. Дональд Трамп в разговоре тепло поздравил Владимира Путина с днём рождения, неформально высказал пожелания успехов и благополучия, передал привет от первой леди, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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