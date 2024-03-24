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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Барбекю: как готовить мясо на огне (ВИДЕО)

Что приготовить на костре: рецепт барбекю, как сделать мясо аппетитным и вкусным Какой же пикник на природе может обойтись без блюд, приготовленных на костре, хорошего здорового аппетита, шашлыка и барбекю? Как готовить мясо на огне, некоторые молодые хозяйки наверняка уже знают.

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