Барбекю: как готовить мясо на огне (ВИДЕО)

Что приготовить на костре: рецепт барбекю, как сделать мясо аппетитным и вкусным Какой же пикник на природе может обойтись без блюд, приготовленных на костре, хорошего здорового аппетита, шашлыка и барбекю? Как готовить мясо на огне, некоторые молодые хозяйки наверняка уже знают.