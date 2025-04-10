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Лента новостей Крыма

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Прогноз погоды в Крыму на четверг

Прогноз погоды в Крыму на четверг

Прогноз погоды в Крыму на четверг.• Симферополь: +8°, снег• Севастополь: +9°, дождь• Ялта: +8°, дождь• Алушта: +10°, дождь• Евпатория: +9°, дождь• Саки: +8°, дождь• Бахчисарай: +7°, снег• Джанкой: +10°, дождь• Судак: +8°, дождь• Феодосия: +9°, дождь• Керчь: +7°, дождь Читать подробнее>>> .

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