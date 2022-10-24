В Госдуме рассмотрят вопрос учета срочной службы как достижения при поступлении в вузы

РИАМО - 24 окт. Партия «Единая Россия» внесла в Госдуму проект закона об учете срочной службы в армии в качестве индивидуального достижения абитуриента при поступлении в вузы и колледжи страны, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.