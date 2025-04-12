Сибига проигнорировал вопрос про план Келлога по разделу Украины

REUTERS/Yves Herman Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига проигнорировал вопрос корреспондента "Известий" Максима Приходы о плане спецпосланника президента США Кита Келлога по разделу Украины после окончания конфликта.
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