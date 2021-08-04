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Выполнен первый полноценный сеанс управления марсианским аппаратом TGO

Выполнен первый полноценный сеанс управления марсианским аппаратом TGO

Институт космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) сообщает о том, что в рамках совместного российско-европейского проекта «ЭкзоМарс» после серии тестовых прогонов состоялся первый полноценный сеанс управления космическим аппаратом Trace Gas Orbiter (TGO).

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