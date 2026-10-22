Певец и экс-солист группы "Чай вдвоём" Стас Костюшкин высказал мнение о современной музыке. По его словам, главная проблема сегодняшней эстрады — не качество композиций, а скорость их потребления: у треков просто не остаётся времени, чтобы стать по-настоящему народными.
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