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Царьград

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Обиделся. Уходящий президент США назвал удары русскими ракетами по Украине возмутительными

Обиделся. Уходящий президент США назвал удары русскими ракетами по Украине возмутительными

Глава Белого дома Байден предложил оказать Украине новую помощь и вооружить ВСУ западной артиллерией и ПТРК.

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