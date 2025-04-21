Вылет самолета из Челябинска в Москву задержали почти на 12 часов

Вылет самолета авиакомпании «Победа» из Челябинска в Москву перенесли почти на 12 часов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», по расписанию Boing-737, выполняющий рейс ДР-6570, должен был отправиться в столицу сегодня в 6:00, но сначала вылет перенесли на 13:40, а потом, судя по онлайн-табло аэропорта имени Курчатова, на 17:45.