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Вылет самолета из Челябинска в Москву задержали почти на 12 часов

Вылет самолета из Челябинска в Москву задержали почти на 12 часов

Вылет самолета авиакомпании «Победа» из Челябинска в Москву перенесли почти на 12 часов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», по расписанию Boing-737, выполняющий рейс ДР-6570, должен был отправиться в столицу сегодня в 6:00, но сначала вылет перенесли на 13:40, а потом, судя по онлайн-табло аэропорта имени Курчатова, на 17:45.

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