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Царьград

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Для чего Киев атаковал КТК? Медведев заявил о тройном ударе и "страшном отчаянии"

Для чего Киев атаковал КТК? Медведев заявил о тройном ударе и "страшном отчаянии"

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил атаку ВСУ на КТК с укусом бешеного животного руки хозяина.

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