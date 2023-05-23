Пару Петра Кучеренко и Дианы Гурцкой многие коллеги считали образцовой, по-доброму завидовали их искренней любви и тому, что мужчина с женщиной отличались от тех семей из шоу-бизнеса, у которых на первом месте стоял корыстный интерес и хайп.