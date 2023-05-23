Popcaketv

30 подписчиков

Свежие комментарии

  • Владимир
    кто это?Тэхен написал пуб...
  • Странник
    автору нравятся педики? данная статья для поклонников пидоров, но не здесь.....хотя.....их становится слишком много.....Тэхен рассказал о...
  • Валерий Ворожищев
    Ты, пидор соседов, заткнись!Соседов дерзнул Ш...

Кобзон заявил о смерти мужа Гурцкой Кучеренко еще задолго до его гибели: «Диана не может быть разведенной женщиной — только вдовой»

Кобзон заявил о смерти мужа Гурцкой Кучеренко еще задолго до его гибели: «Диана не может быть разведенной женщиной — только вдовой»

Пару Петра Кучеренко и Дианы Гурцкой многие коллеги считали образцовой, по-доброму завидовали их искренней любви и тому, что мужчина с женщиной отличались от тех семей из шоу-бизнеса, у которых на первом месте стоял корыстный интерес и хайп.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх