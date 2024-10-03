"Погрызть ручку или терпеть до утра": Привычная для русских вещь стала спасением для голландца

Голландец Махил Снейп переехал в Россию и делится своими впечатлениями о нашей стране. Он рассказал, какие привычные для русских вещи стали для него полной неожиданностью как для уроженца Нидерландов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Громкое дело: Главу азербайджанской диаспоры депортируют на родину. Мигранты грозят уехать вместе с ним
- "Масштаб поражений колоссален": Третий день массированной атаки по Одессе. Подполье: Полностью "очистили" порт от военных грузов и британцев
- "Задвухсотили" 60 командиров одним ударом: Ракета прилетела точно в штаб в разгар совещания на Херсонщине
Свежие комментарии