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Царьград

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"Погрызть ручку или терпеть до утра": Привычная для русских вещь стала спасением для голландца

"Погрызть ручку или терпеть до утра": Привычная для русских вещь стала спасением для голландца

Голландец Махил Снейп переехал в Россию и делится своими впечатлениями о нашей стране. Он рассказал, какие привычные для русских вещи стали для него полной неожиданностью как для уроженца Нидерландов.

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