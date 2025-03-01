Денег нет и смысла тоже: Intel задерживает строительство предприятий в Огайо з...

Денег нет и смысла тоже: Intel задерживает строительство предприятий в Огайо за $28 млрд до 2030 годаАнонсировав в 2022 году строительство крупного производственного комплекса в штате Огайо, Intel первоначально рассчитывала ввести его в эксплуатацию в текущем году и наладить выпуск продукции по технологии Intel 18A.