2.5 МЕНЯЕМ ДАТЫ - МЕНЯЕТСЯ ВСЕ

11. ЭПОХА СУДЕЙ ИЗРАИЛЕВЫХ. Эти события описаны в Книге Судей Израилевых (гл.1-18). 11.1. БИБЛЕЙСКИЙ МОАВ И СРЕДНЕВЕКОВЫЙ МОАВИЯ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Дронам не оставит...
- ВС Дронам не оставит...
- Почему РФ отстает...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым