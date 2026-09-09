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Царьград

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Роскачество предупредило: не храните сырое мясо рядом с готовыми блюдами

Роскачество предупредило: не храните сырое мясо рядом с готовыми блюдами

Елена Спеценко из Роскачества призывает не размещать сырое мясо, птицу и рыбу рядом с готовыми блюдами в холодильнике.

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