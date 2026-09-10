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Президент «Комо»: «Мы бросаем вызов гигантам. У АПЛ есть деньги, зато у нас – история, искусство, еда и страсть. Мы можем расширить аудиторию на весь мир – все зависит от нашего маркетинга»

Президент « Комо » Мирван Суварсо считает, что клуб может набрать популярность во всем мире благодаря самобытности.

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