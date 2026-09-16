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Царьград

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Энергосбытовая компания «Восток» ввела оплату услуг цифровым рублем

Энергосбытовая компания «Восток» ввела оплату услуг цифровым рублем

Энергосбытовая компания "Восток" внедрила оплату коммунальных услуг цифровым рублем для клиентов Тюменской, Курганской областей и других регионов.

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