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Кобахидзе выразил надежду, что Зурабишвили сама покинет президентскую резиденцию

Кобахидзе выразил надежду, что Зурабишвили сама покинет президентскую резиденцию

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе в беседе с журналистами выразил надежду, что президента Саломе Зурабишвили не нужно будет силой выдворять из президентской резиденции и она самостоятельно покинет здание после истечения срока своих полномочий 29 декабря.

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