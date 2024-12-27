Кобахидзе выразил надежду, что Зурабишвили сама покинет президентскую резиденцию

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе в беседе с журналистами выразил надежду, что президента Саломе Зурабишвили не нужно будет силой выдворять из президентской резиденции и она самостоятельно покинет здание после истечения срока своих полномочий 29 декабря.