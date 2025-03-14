Хинштейн: У меня не было задачи сменить в Курской области неугодных чиновников

Об этом врио губернатора Курской области заявил в интервью ТАСС. Напомним, с момента установления на пост главы курского региона Александра Хинштейна сложили полномочия многие чиновники, в том числе - бывшая глава регионального Мининформации и пресс-секретарь экс-губернатора Алексея Смирнова Ирина Толмачева, бывший врио замгубернатора Андрей Белостоцкий, экс-председатель регионального правительства Алексей Дедов и другие.
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