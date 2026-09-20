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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кими Антонелли: «Пришлось потрудиться, чтобы привнести суеверность в «Мерседес». Вольффу до меня далеко»

Пилот « Мерседеса » Андреа Кими Антонелли сообщил, что прививает команде суеверность. «Когда я был в картинге, уже были первые признаки, что я суеверный человек: например, всегда использовал одни и те же ботинки.

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